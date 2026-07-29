Une matinée à la ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains
lundi 17 août 2026 · Ferme Kultur Piment · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Une matinée à la ferme Kultur Piment
Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Bienvenue à la ferme Kultur Piment.
Au programme
Histoire et évolution du piment dans le monde
Cycle de production du piment d’Espelette AOP
Visite de la ferme et de ses animaux, balade dans le champ
Collation gourmande et pimentée/boissons comprises
Le +
Chaque enfant aura un panier d’aliments pour nourrir nos animaux (ânesses miniatures, poules, cochon…) .
Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 93 63 92
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English : Une matinée à la ferme Kultur Piment
L’événement Une matinée à la ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cambo les Bains
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