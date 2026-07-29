Une matinée à la ferme Kultur Piment Ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Une matinée à la ferme Kultur Piment

Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 11:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Bienvenue à la ferme Kultur Piment.

Au programme

Histoire et évolution du piment dans le monde

Cycle de production du piment d’Espelette AOP

Visite de la ferme et de ses animaux, balade dans le champ

Collation gourmande et pimentée/boissons comprises

Le +

Chaque enfant aura un panier d’aliments pour nourrir nos animaux (ânesses miniatures, poules, cochon…) .

Ferme Kultur Piment 13 Chemin de Lurbinttoenborda Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 93 63 92

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English : Une matinée à la ferme Kultur Piment

L’événement Une matinée à la ferme Kultur Piment Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Cambo les Bains