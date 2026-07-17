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Une nouvelle vie pour le Prieuré de Pouilly les Nonains, Pouilly les Nonains, Job

vendredi 18 septembre 2026 · Pouilly les Nonains · Job

Une nouvelle vie pour le Prieuré de Pouilly les Nonains, Pouilly les Nonains, Job

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Pouilly les Nonains
Adresse
35 place de l’église, 63990
Ville
63990 Job
Département
Puy-de-Dôme

Une nouvelle vie pour le Prieuré de Pouilly les Nonains 18 – 20 septembre Pouilly les Nonains Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition des œuvres de l’artiste en résidence
Photos du chantier de restauration

Pouilly les Nonains 35 place de l’église, 63990 Job 63990 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 66 22 22 79 Prieuré du XIIe/XVe siècle frappé par un arrêté de péril qui fait l’objet d’une restauration en profondeur pour lui redonner vie
Il abrite maintenant une résidence d’artistes Parking municipal
Exposition des œuvres de l’artiste en résidence

Jeanne Derique