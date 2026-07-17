Une nouvelle vie pour le Prieuré de Pouilly les Nonains, Pouilly les Nonains, Job

Informations pratiques

Une nouvelle vie pour le Prieuré de Pouilly les Nonains 18 – 20 septembre Pouilly les Nonains Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition des œuvres de l’artiste en résidence

Photos du chantier de restauration

Pouilly les Nonains 35 place de l’église, 63990 Job 63990 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 66 22 22 79 Prieuré du XIIe/XVe siècle frappé par un arrêté de péril qui fait l’objet d’une restauration en profondeur pour lui redonner vie

Il abrite maintenant une résidence d’artistes Parking municipal

Exposition des œuvres de l’artiste en résidence

Jeanne Derique