Une nouvelle vie pour le Prieuré de Pouilly les Nonains, Pouilly les Nonains, Job
vendredi 18 septembre 2026 · Pouilly les Nonains · Job
Informations pratiques
Une nouvelle vie pour le Prieuré de Pouilly les Nonains 18 – 20 septembre Pouilly les Nonains Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Exposition des œuvres de l’artiste en résidence
Photos du chantier de restauration
Pouilly les Nonains 35 place de l’église, 63990 Job 63990 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 07 66 22 22 79 Prieuré du XIIe/XVe siècle frappé par un arrêté de péril qui fait l’objet d’une restauration en profondeur pour lui redonner vie
Il abrite maintenant une résidence d’artistes Parking municipal
Exposition des œuvres de l’artiste en résidence
Jeanne Derique