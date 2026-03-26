Une nuit déraisonnable Théâtre des Ateliers Aix-en-Provence

Une nuit déraisonnable

Du samedi 23 au dimanche 24 mai 2026 de 21h30 à 6h. Théâtre des Ateliers 29 Place Miollis Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-24 06:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une Nuit déraisonnable, c’est la lecture par une chaîne de lecteurs du premier livre d’Italo Calvino Le Sentier des nids d’araignées

Une Nuit Déraisonnable lecture du coucher au lever du soleil du premier roman d’Italo Calvino Le sentier des nids d’araignées par une chaîne de lecteurs mêlant professionnels et amateurs préparés dans des ateliers, avec des passages lus en italiens (traduction française projetée sur le mur de fond de scène).



Le personnage principal du roman est un jeune garçon, Pin, orphelin, livré à lui-même, qui garde un secret précieux qu’il ne partage à personne, sa cachette, lieu imaginaire et réel à la fois, le sentier des nids d’araignées et qui se trouve par hasard impliqué dans la résistance. Pour I. Calvino ce choix avait une double signification d’un côté, il le libérait de la rhétorique de l’héroïsme résistant, de l’autre, il lui permettait de représenter la guerre vue par quelqu’un qui n’en comprend pas les raisons, mais qui en subit les effets. Pin est un personnage liminaire trop petit pour être un combattant, trop désenchanté pour être un enfant ordinaire. À travers ses yeux il voulait donner à la réalité une dimension à la fois naïve et cruelle.



Lecteurs professionnels sous la direction artistique d’Alain Simon, Christel Fabre, Antonella Gerratana, Noëlie Giraud, Mickaël Zemmit.

Les 9 élèves comédiens de La compagnie d’entraînement formation professionnelle intensive en compagnie du Théâtre des Ateliers.

Autres participants les personnes souhaitant faire partie de la chaîne de lecteurs et inscrites aux ateliers de préparation, un de ces ateliers sera en langue italienne pour les participants de la Dante Alighieri.

Les personnes participants aux Ateliers publics du mardi.

Trois musiciens Christophe Paturet au piano, France Duclairoir à la contrebasse et Christophe Lecordier aux percussions, Christophe Paturet au piano, France Duclairoir à la contrebasse et Christophe Lecordier aux percussions qui ont déjà l’expérience de l’accompagnement de ces lectures sur toute une nuit ponctueront et dialogueront avec les lecteurs et permettront une interaction entre la musique et le texte .



Biographie

Sous la direction artistique d’Alain Simon, comédien, metteur en scène et pédagogue, le Théâtre des Ateliers est un lieu de création, de formation et de sensibilisation du public. La Lecture à voix haute est une constante de son action Veilles théâtrales lecture sur plusieurs heures d’une œuvre littéraire par deux ou plusieurs comédiens, Lectures augmentées mises en espaces ; Chaînes de lecteurs conçues la 1ère fois pour Marseille Provence capitale européenne de la culture, et reprise en particulier pour les Essais de Montaigne pour la Biennale 2024.

Les comédiens professionnels pour cette deuxième Nuit déraisonnable ont tous participé aux lectures à voix haute et aux chaînes de lecteurs du Théâtre des Ateliers, et à ses créations ; Christel Fabre, comédienne, metteure en scène, dirige la Compagnie Surlefil ; Noëlie Giraud, comédienne diplômée de l’école Jacques Lecoq et réalisatrice diplômée de l’ESEC, fait partie de l’équipe artistique et pédagogique du Th. des Ateliers. Antonelle Gerratana, comédienne en langues française, Italienne et sicilienne, issue de la promotion 2002 de La compagnie d’entraînement , dirige des ateliers de théâtre en italien au centre Culturel Italien de Marseille. Mickaël Zemmit, comédien issu de La compagnie d’entraînement 2011-2012 est également musicien.



Une programmation du Théâtre des ateliers en partenariat avec les Bibliothèques Méjanes et Dante Alighieri .

Théâtre des Ateliers 29 Place Miollis Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatredesateliers@yahoo.fr

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English :

Une Nuit déraisonnable is a chain-reading of Italo Calvino?s first book, Le Sentier des n?nids d?araignées

L’événement Une nuit déraisonnable Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie d’Aix-en-Provence