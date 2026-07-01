Une nuit pour rêver le Petit Prince fête ses 80 ans sous les étoiles Ungersheim

Informations pratiques

Ungersheim

Une nuit pour rêver le Petit Prince fête ses 80 ans sous les étoiles

Rue de l’Espoir Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Il y a des histoires que l’on ne quitte jamais vraiment.

Des histoires qui grandissent avec nous, qui nous accompagnent en silence, et qui refont surface lorsque l’on prend enfin le temps de regarder le ciel.

Le Parc du Petit Prince vous invite à vivre bien plus qu’une visite une expérience suspendue, une parenthèse hors du temps pour célébrer les 80 ans de ce conte universel.

UNE SOIRÉE À L’IMAGE DU PETIT PRINCE ÉMERVEILLEMENT ET PARTAGE

Dès 10h du matin, le Parc s’éveille sous un soleil doré, mais c’est à la nuit tombée que la magie opère.

Toutes les attractions restent ouvertes jusqu’à 23h, vous offrant la liberté de redécouvrir vos favorites ou d’explorer celles que vous n’avez pas encore osé tenter.

PROGRAMME ÉTOILÉ QUAND LA RÉALITÉ DEVIENT CONTE

• Spectacles supplémentaires Des performances poétiques, inspirées des thèmes du livre, vous plongeront dans l’univers du Petit Prince tout au long de la soirée.

• Conférence et jeu animé autour du Petit Prince Plongez dans l’histoire et les secrets du livre lors d’une conférence passionnante avec l’auteur de bande dessinée Cédric Fernandez, Thomas Rivière, l’arrière-petit neveu d’Antoine de Saint-Exupéry et la talentueuse costumière Champitrouille, suivie d’un jeu interactif où culture et bonne humeur se mêlent.

Et pour les plus chanceux ou les plus érudits… des billets sont à gagner ! Une occasion de tester vos connaissances sur l’œuvre de Saint-Exupéry et de repartir avec bien plus que des souvenirs.

• Atelier cosplay avec Champitrouille Laissez libre cours à votre imagination ! La costumière vous guidera pour créer ou sublimer votre tenue, qu’elle soit fidèle au conte ou réinventée. Un moment créatif où petits et grands deviennent les héros de leur propre histoire.

• Séances de dédicace de la BD Saint-Exupéry Rencontrez Cédric Fernandez, l’auteur de cette bande dessinée hommage, et plongez dans les coulisses de son travail. Une occasion rare d’échanger avec un artiste qui a su capturer l’âme du Petit Prince et de son auteur.

• Défilé costumé Laissez-vous admirer ! Participez à notre défilé où se mêlent enfants et grandes personnes, que vous soyez princes ou princesses, aviateurs ou businessman, renard ou mouton, vous avez votre place ! Une célébration collective de l’imaginaire, où chacun devient un personnage du conte.

• Feu d’artifice spécial Petit Prince La nuit s’achèvera en apothéose avec un spectacle pyrotechnique conçu pour évoquer les étoiles que le Petit Prince aimait tant contempler. Un moment de pure émotion, où les cœurs s’élèvent vers le ciel.

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE POUR BOOSTER LA CRÉATIVITÉ

Pour cette occasion unique, le Parc offre une réduction de 30% aux visiteurs costumés. Si vous aimez prendre l’apparence du Petit Prince, du renard, de sa rose ou même de l’aviateur, cette soirée est faite pour vous. L’imagination n’a pas de limites !*

CE QUI VOUS ATTEND LE 11 JUILLET

Une soirée poétique et festive, où même les grandes personnes retrouveront leur âme d’enfant !

Des rencontres inédites, qui font la part belle au rêve et à l’imaginaire.

Une immersion complète dans l’histoire du Petit Prince, où vous aurez vous aussi votre place dans l’aventure.

*Les masques et les armes factices ne sont pas acceptés au Parc.

du Petit Prince. .

Rue de l’Espoir Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 43 00 contact@parcdupetitprince.com

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L’événement Une nuit pour rêver le Petit Prince fête ses 80 ans sous les étoiles Ungersheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace