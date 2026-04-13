Une oasis de verdure surplombant la baie de Fermain, Fermain Valley Hotel Gardens, St Peter Port

Une oasis de verdure surplombant la baie de Fermain 5 – 7 juin Fermain Valley Hotel Gardens

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T06:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:00:00+02:00

Nichés au-dessus de l’une des plus belles baies de Guernesey, les jardins du Fermain Valley Hotel offrent une oasis de tranquillité avec une vue imprenable sur la côte. Soigneusement aménagés pour s’intégrer harmonieusement à l’environnement naturel, ils présentent un mélange de plantations saisonnières éclatantes, de terrasses abritées et de coins tranquilles, parfaits pour se détendre et admirer le paysage.

Avec une vue panoramique sur la baie de Fermain et un accès direct aux sentiers forestiers environnants, les jardins constituent un cadre idéal pour se ressourcer, explorer les environs et apprécier le charme unique du littoral guernesiais. Que vous soyez en quête de la beauté des parterres colorés ou simplement désireux de profiter de l’atmosphère paisible, les jardins du Fermain Valley Hotel sont un joyau caché à ne manquer sous aucun prétexte.

Fermain Valley Hotel Gardens Fermain Lane, GY1 1ZZ St Peter Port GY1 1ZP Canton 4 Guernsey +44 (0)1481 235 666 https://www.handpickedhotels.co.uk/fermainvalley Nichés au-dessus de l’une des plus belles baies de Guernesey, les jardins du Fermain Valley Hotel Gardens offrent un refuge paisible avec une vue imprenable sur la côte. Vous trouverez le Fermain Valley Hotel à seulement 15 minutes de l’aéroport de Guernesey et à six minutes du port de Saint-Pierre avec un grand parking gratuit.

Nichés au-dessus de l’une des plus belles baies de Guernesey, les jardins du Fermain Valley Hotel offrent une oasis de tranquillité avec une vue imprenable sur la côte. Soigneusement aménagés pour à…

©Fermain Valley Hotel