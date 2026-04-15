Une ouverture de jardin exceptionnelle à la résidence du gouverneur, Victorian Walled Garden, Government House, St Peter Port

Une ouverture de jardin exceptionnelle à la résidence du gouverneur Vendredi 5 juin, 10h00 Victorian Walled Garden, Government House

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T11:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins, cette ouverture exceptionnelle offre une rare opportunité d’explorer l’un des jardins privés les plus remarquables de Guernesey.

Le jardin clos historique victorien est un véritable trésor horticole. Couvrant plus de 1700 mètres carrés, il est l’un des meilleurs exemples de son genre dans les îles britanniques. Soigneusement et entièrement cultivé, le jardin produit une variété extraordinaire de fruits, légumes et herbes pour la cuisine, ainsi qu’une abondance de fleurs – y compris des dahlias, des roses et des pois sucrés – cultivées pour des arrangements élégants dans la maison.

Un patio récemment créé, centré autour d’un olivier frappant et achevé en 2021, offre un point focal tranquille. Il est encadré par des variétés de clématites sélectionnées par le producteur primé Sir Raymond Evison, et complété par des bancs magnifiquement fabriqués à la main produits par Creative Learning in Prison.

Au-delà de sa beauté formelle, le domaine est également un refuge pour la faune. En collaboration avec La Société Guernesiaise, des nichoirs et des abris pour chauves-souris ont été soigneusement installés en hauteur dans les arbres, offrant des sites de repos sûrs aux espèces locales. Quatre ruches sont nichées dans le terrain, leur miel récolté pour être utilisé dans les cuisines, tandis qu’une parcelle de pollinisateurs à proximité de plantes originaires de Guernesey assure un habitat florissant aux abeilles et autres insectes.

Paisible, productif et riche en biodiversité, ce jardin unique offre aux visiteurs un aperçu inspirant de l’horticulture patrimoniale et des pratiques durables contemporaines.

Victorian Walled Garden, Government House The Queen’s Road, St Peter Port, Guernsey, GY1 1GH St Peter Port GY1 1RH Canton 3 Guernsey +44 (0)1481 226666 https://www.governmenthouse.gg Government House est la résidence officielle du lieutenant-gouverneur de Guernesey. Niché dans la paroisse de St Peter Port, c’est une propriété historique et élégante qui sert à la fois de maison et de lieu pour des cérémonies officielles, des réceptions et des événements communautaires. Entourée de jardins magnifiquement entretenus, la Government House reflète le lien entre l’île et la Couronne britannique et joue un rôle important dans la vie civique et culturelle de Guernesey. De St Peter Port, les jardins de la maison du gouvernement peuvent être atteints avec une agréable montée à pied d’environ 15–20 minutes. Dirigez-vous vers le sud et suivez les panneaux en direction de St Martin, en continuant sur la route principale jusqu’à ce que vous atteigniez la région du mont Durand. L’entrée des jardins est située au mont Durand, qui est le principal point d’accès pour les visiteurs. Veuillez noter qu’il n’y a pas de parking disponible sur place, les visiteurs sont donc encouragés à marcher ou à utiliser les transports en commun dans la mesure du possible.

Dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins, cette ouverture exceptionnelle offre une rare opportunité d’explorer l’un des jardins privés les plus remarquables de Guernesey.

©Government House