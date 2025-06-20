Honfleur

Une pause ressourçante en pleine nature Do In & marche douce

Bois Du Breuil Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 14:00:00

fin : 2026-05-04 16:30:00

Date(s) :

2026-05-04

Et si vous preniez un moment pour ralentir, respirer… et revenir à l’essentiel ?

Je vous invite à une expérience douce et accessible, mêlant Do In (auto-massages et étirements inspirés de la médecine traditionnelle japonaise) et marche en forêt, pour relâcher les tensions et retrouver de l’énergie.

Nous commencerons par un temps de Do In pour éveiller le corps en douceur, délier les articulations et se reconnecter à ses sensations.

Puis, une balade d’environ une heure en pleine nature vous permettra de respirer profondément et de vous laisser porter par le calme environnant.

La séance se poursuivra avec des auto-massages et points d’acupression pour apaiser les tensions du quotidien, avant de terminer par une relaxation active pour intégrer pleinement les bienfaits de ce moment.

Pour prolonger cette bulle de bien-être, nous partagerons un moment convivial (boisson chaude).

Chaque participant repartira avec une fiche pratique pour refaire les gestes chez soi.

Activité accessible à toute personne pouvant marcher environ 1 heure sur un chemin forestier. .

Bois Du Breuil Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 87 15 31 95

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English : Une pause ressourçante en pleine nature Do In & marche douce

L’événement Une pause ressourçante en pleine nature Do In & marche douce Honfleur a été mis à jour le 2026-04-25 par Calvados Attractivité