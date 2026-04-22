Une semaine, des jeux ! Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Du 09 au 16 mai, la médiathèque Le Jardin de Lecture de Saint-Aignan de Grand Lieu, en partenariat avec « Sur la route du jeu » de Sainte-Pazanne,se transforme en terrain de jeux pour vous faire découvrir des jeux de société et grands jeux d’adresse en bois.Shuffle Puck, Pont de singe, Slaloom, Fingabol, Double chinois, Weykick Arena , Passe Trappe… En solo, à deux, en famille ou entre amis, venez profiter de ce moment privilégié de détente et de jeu !En accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.Gratuit et tout public Horaires d’ouverture : Mardi : 16h – 18hMercredi : 10h – 18hVendredi : 16h – 18hSamedi : 10h – 12h30 / 14h – 17h

Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr



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