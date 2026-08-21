Une soirée à la Celle grandmontaine du Cluzeau à Meuzac, Commune Le Cluzeau, Meuzac

Informations pratiques

Une soirée à la Celle grandmontaine du Cluzeau à Meuzac Vendredi 18 septembre, 18h30 Commune Le Cluzeau Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Patrimoine en péril : Entre vestiges et légendes – Une soirée à la Celle grandmontaine du Cluzeau

À la tombée du jour, partez à la découverte de la Celle grandmontaine du Cluzeau, un patrimoine médiéval méconnu aujourd’hui au cœur d’un projet de sauvegarde et de valorisation porté par la commune de Meuzac.

Au fil d’une courte déambulation, découvrez les mystères qui entourent encore ce lieu et les enjeux de préservation de ces vestiges fragiles, dans le cadre du thème des Journées européennes du patrimoine « Patrimoine en péril ».

La soirée se poursuivra avec « La Veillée aux Fadettes » de la Compagnie des Aencres, un spectacle entre contes, légendes et mémoire populaire, installé au cœur des vestiges.

Organisée par l’office de tourisme Briance sud Haute-Vienne, en partenariat avec la commune de Meuzac.

Informations pratiques :

• Déambulation pédestre (prévoir des chaussures adaptées).

• Pensez à apporter une lampe torche ou une lampe frontale, le retour s’effectuant à la nuit tombée.

• Réservation conseillée auprès de l’Office de tourisme Briance Sud Haute-Vienne.

Commune Le Cluzeau Le Cluzeau, 87380 Meuzac Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555008991 https://www.visitlimousin.com/briance-sud-haute-vienne/ https://www.facebook.com/briancesudhautevienne/ À la découverte de la celle grandmontaine du Cluzeau. Venez découvrir l’histoire de ce petit monastère de L’Ordre de Grandmont et dont il ne reste que quelques vestiges. parking

Patrimoine en péril : Entre vestiges et légendes – Une soirée à la Celle grandmontaine du Cluzeau

© OT BSHV