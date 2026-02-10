Une soirée chez George Sand: lecture, musique et soupe Avord

Une soirée chez George Sand: lecture, musique et soupe

2 rue du Général de Gaulle Avord Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

#CD18 Quand les mots se savourent et que la musique se partage

Entre chaque lecture à voix haute, les sonneurs entrent en scène et font vibrer la vielle, tissant un dialogue sensible entre texte et musique. Cette alternance crée une immersion douce et poétique, propice à l’écoute et à l’émotion.

La rencontre se prolonge autour d’une soupe partagée. Chez George Sand, la soupe incarne le partage paysan, la convivialité et le lien entre les êtres — un esprit simple et chaleureux que cette soirée fait revivre. 0 .

2 rue du Général de Gaulle Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 18 06 avordbib@gmail.com

English :

#CD18 When words are savored and music is shared

