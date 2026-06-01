Une soirée chez la Duchesse du Maine Ensemble scolaire privé Jean XXIII Montigny-lès-Metz

Montigny-lès-Metz

Une soirée chez la Duchesse du Maine

Ensemble scolaire privé Jean XXIII 10 rue Monseigneur Heintz Montigny-lès-Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 00:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

L’association Jean Bérain et la Compagnie des Masques, des Voix vous invitent à vivre une soirée exceptionnelle au cœur du XVIIIe siècle avec Un soir chez la Duchesse du Maine , un spectacle mêlant théâtre, chant, musique et danse, suivi d’un bal baroque et d’une collation conviviale réunissant artistes et spectateurs.Dans l’atmosphère raffinée du célèbre salon de la duchesse du Maine au château de Sceaux, le public découvrira des artistes de renom, parmi lesquels la soprano Monique Zanetti et la danseuse et chorégraphe Irène Feste, ainsi que de magnifiques costumes prêtés par le Centre de musique baroque de Versailles.

réservations en ligne hello asso Jean Berain ou par téléphone.Tout public

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Ensemble scolaire privé Jean XXIII 10 rue Monseigneur Heintz Montigny-lès-Metz 57950 Moselle Grand Est +33 6 61 52 16 46

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English :

The Association Jean Bérain and the Compagnie des Masques, des Voix invite you to experience an exceptional evening in the heart of the 18th century with Un soir chez la Duchesse du Maine , a show combining theater, song, music and dance, followed by a Baroque ball and a convivial meal for artists and spectators.In the refined atmosphere of the famous salon of the Duchesse du Maine at the Château de Sceaux, the audience will discover renowned artists, including soprano Monique Zanetti and dancer and choreographer Irène Feste, as well as magnificent costumes on loan from the Centre de musique baroque de Versailles.

online reservations: hello asso Jean Berain or by phone.

L’événement Une soirée chez la Duchesse du Maine Montigny-lès-Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ