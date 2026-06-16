Une soirée dans le génie de Frédéric CHOPIN Saint-Estèphe
Une soirée dans le génie de Frédéric CHOPIN Saint-Estèphe samedi 25 juillet 2026.
Saint-Estèphe
Une soirée dans le génie de Frédéric CHOPIN
Eglise St Etienne Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Un pianiste, spécialiste de Frédéric CHOPIN, qui interprétera Nocturnes, Berceuse, Valse, Barcarolle, Mazurka, … Une magnifique soprano lyrique, qui chantera 3 airs d’opéras de Bellini, grand ami du compositeur … Et une narratrice, qui évoquera la vie et l’œuvre de Frédéric Chopin. Lunch dînatoire post spectacle. Réservation indispensable. .
Eglise St Etienne Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 31 88 88
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English : Une soirée dans le génie de Frédéric CHOPIN
L’événement Une soirée dans le génie de Frédéric CHOPIN Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-06-16 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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