Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset Lieu-dit Carcasset Saint-Estèphe

Saint-Estèphe

Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset

Lieu-dit Carcasset Château Laffitte Carcasset Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Vivez une nuit d’été inoubliable au cœur du vignoble, dans le cadre prestigieux du Château Laffitte Carcasset. À l’ombre des magnolias, puis sous les étoiles, laissez-vous emporter par l’ambiance chic et festive d’une grande Soirée Blanche.

Line-up exclusif en partenariat avec le SunSka FESTIVAL Synapson, Rask (Kalabass) et Fred Lachaize.

Deux formules au choix

– Entrée concert accès à la soirée, food-truck, animations et jeux, piste de danse en plein air

– concert + repas assis entrée + plat + dessert + 1 verre sérigraphié + 1 verrez de vin offert

Animations et jeux avec lancer d’espadrilles et d’anneaux et stand de maquillage. Lot à gagner pour les meilleurs joueurs.

Dégustation des vins du château, bar éphémère, piste de danse, ambiance lumineuse,….

Sur réservation, le nombre de places étant limité.

Dress code BLANC .

Lieu-dit Carcasset Château Laffitte Carcasset Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 34 32 contact@laffittecarcasset.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset

L’événement Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Médoc-Vignoble