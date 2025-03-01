Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset Lieu-dit Carcasset Saint-Estèphe
Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset Lieu-dit Carcasset Saint-Estèphe samedi 18 juillet 2026.
Saint-Estèphe
Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset
Lieu-dit Carcasset Château Laffitte Carcasset Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Vivez une nuit d’été inoubliable au cœur du vignoble, dans le cadre prestigieux du Château Laffitte Carcasset. À l’ombre des magnolias, puis sous les étoiles, laissez-vous emporter par l’ambiance chic et festive d’une grande Soirée Blanche.
Line-up exclusif en partenariat avec le SunSka FESTIVAL Synapson, Rask (Kalabass) et Fred Lachaize.
Deux formules au choix
– Entrée concert accès à la soirée, food-truck, animations et jeux, piste de danse en plein air
– concert + repas assis entrée + plat + dessert + 1 verre sérigraphié + 1 verrez de vin offert
Animations et jeux avec lancer d’espadrilles et d’anneaux et stand de maquillage. Lot à gagner pour les meilleurs joueurs.
Dégustation des vins du château, bar éphémère, piste de danse, ambiance lumineuse,….
Sur réservation, le nombre de places étant limité.
Dress code BLANC .
Lieu-dit Carcasset Château Laffitte Carcasset Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 59 34 32 contact@laffittecarcasset.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset
L’événement Soirée Blanche au Château Laffitte Carcasset Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-05-14 par OT Médoc-Vignoble
À voir aussi à Saint-Estèphe (Gironde)
- Concert Bitchebi Polyphonies du Caucase à la Méditerranée Saint-Estèphe 22 mai 2026
- Vide-greniers des Cabaniers du Médoc Saint-Estèphe 31 mai 2026
- Repas dansant à Saint-Estèphe Saint-Estèphe 31 mai 2026
- Vide-greniers APEL Saint-Etienne Saint-Estèphe 6 juin 2026
- Les Lotos 2026 des Cabaniers du Médoc Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe 6 juin 2026