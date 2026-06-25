AGENDA · Saint-Georges-sur-la-Prée
Une soirée sur l’Île du Prieuré Saint-Georges-sur-la-Prée
mercredi 1 juillet 2026 · Saint-Georges-sur-la-Prée
Informations pratiques
Saint-Georges-sur-la-Prée
Une soirée sur l’Île du Prieuré
Saint-Georges-sur-la-Prée Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Prévoir son pique-nique. 5 .
Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
L’événement Une soirée sur l’Île du Prieuré Saint-Georges-sur-la-Prée a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de VIERZON
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