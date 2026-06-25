Informations pratiques

Saint-Georges-sur-la-Prée

Une soirée sur l’Île du Prieuré

Saint-Georges-sur-la-Prée Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Prévoir son pique-nique. 5 .

Saint-Georges-sur-la-Prée 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

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English :

L’événement Une soirée sur l’Île du Prieuré Saint-Georges-sur-la-Prée a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de VIERZON