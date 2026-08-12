jeudi 20 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes

Informations pratiques

Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Jeudi 20 août, 21h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

Le Collectif Merkén vous invite à découvrir un spectacle poétique où acrobaties aériennes et musique live se rencontrent. ✨

Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique

Jeudi 20 août

21h00

Le Collectif Merkén vous invite à découvrir un spectacle poétique où acrobaties aériennes et musique live se rencontrent. ✨

Au fil des mouvements, des voix et des pierres, deux acrobates et une musicienne construisent un univers sensible et fascinant, entre équilibre, force et fragilité.

Des sonorités brutes et organiques

‍♀️ Des portés, suspensions et jeux de contrepoids

Un cairn qui se construit pierre après pierre

Un moment hors du temps, à vivre en plein air au Parc des Bois

Rendez-vous à 21h pour cette expérience artistique unique.

Bar & restauration sur place avant le spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-20T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-20T23:00:00.000+02:00

1



Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

