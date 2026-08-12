Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes
jeudi 20 août 2026 · Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles · Rennes
Informations pratiques
Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Jeudi 20 août, 21h00 Ille-et-Vilaine
Prix libre
Le Collectif Merkén vous invite à découvrir un spectacle poétique où acrobaties aériennes et musique live se rencontrent. ✨
Une soirée suspendue entre ciel, pierre et musique
Jeudi 20 août
21h00
Le Collectif Merkén vous invite à découvrir un spectacle poétique où acrobaties aériennes et musique live se rencontrent. ✨
Au fil des mouvements, des voix et des pierres, deux acrobates et une musicienne construisent un univers sensible et fascinant, entre équilibre, force et fragilité.
Des sonorités brutes et organiques
♀️ Des portés, suspensions et jeux de contrepoids
Un cairn qui se construit pierre après pierre
Un moment hors du temps, à vivre en plein air au Parc des Bois
Rendez-vous à 21h pour cette expérience artistique unique.
Bar & restauration sur place avant le spectacle.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-20T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-20T23:00:00.000+02:00
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Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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