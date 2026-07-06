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Une Touche d’Optimisme au Festival Culturalité de Prémian le 31 Juillet Au Fil des Arts, 4 place amans, 34390 Prémian Prémian
vendredi 31 juillet 2026 · Au Fil des Arts, 4 place amans, 34390 Prémian · Prémian
Informations pratiques
Une Touche d’Optimisme au Festival Culturalité de Prémian le 31 Juillet Au Fil des Arts, 4 place amans, 34390 Prémian Prémian Vendredi 31 juillet, 21h00
Le festival Culturalité célèbre son quart de siècle ! Venez partager des moments inoubliables en famille ou entre amis avec à l’affiche le 31 Juillet : Une Touche d’Optimisme à 21h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-31T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-31T22:30:00.000+02:00
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Au Fil des Arts, 4 place amans, 34390 Prémian 4 place amans, 34390 Prémian Prémian
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