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FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION Prémian

FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION Prémian vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
4 place Maurice Amans
Ville
34390 Prémian
Département
Hérault
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Tarif

Prémian

FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION

4 place Maurice Amans Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-07-31

Célébrez la 25ème édition du festival Culturalité à Prémian ! Retrouvez une programmation riche et variée mêlant musique, spectacles et convivialité avec de nombreux artistes de talent au rendez-vous.
Le festival Culturalité célèbre son quart de siècle ! Pour cette 25ème édition exceptionnelle, une très belle programmation éclectique et festive vous attend au cœur du village. Venez partager des moments inoubliables en famille ou entre amis avec à l’affiche La Chaloupe, Chantier Shakespeare, BéKar, Bohémian Billys, Frangins, Goulamas’K, Agro le clown et Une Touche d’Optimisme.   .

4 place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06  aufildesarts.x@neuf.fr

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English : FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION

A convivial and family meeting around concerts, shows, meals, children’s area, exhibition, cinema and film-debate?

Program in progress

L’événement FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION Prémian a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

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