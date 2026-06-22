FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION Prémian
FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION Prémian vendredi 31 juillet 2026.
Prémian
FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION
4 place Maurice Amans Prémian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-31
Célébrez la 25ème édition du festival Culturalité à Prémian ! Retrouvez une programmation riche et variée mêlant musique, spectacles et convivialité avec de nombreux artistes de talent au rendez-vous.
Le festival Culturalité célèbre son quart de siècle ! Pour cette 25ème édition exceptionnelle, une très belle programmation éclectique et festive vous attend au cœur du village. Venez partager des moments inoubliables en famille ou entre amis avec à l’affiche La Chaloupe, Chantier Shakespeare, BéKar, Bohémian Billys, Frangins, Goulamas’K, Agro le clown et Une Touche d’Optimisme. .
4 place Maurice Amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 22 06 aufildesarts.x@neuf.fr
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English : FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION
A convivial and family meeting around concerts, shows, meals, children’s area, exhibition, cinema and film-debate?
Program in progress
L’événement FESTIVAL CULTURALITÉ 25ÈME ÉDITION Prémian a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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