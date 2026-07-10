Informations pratiques

Prémian

JNA 2026 OUVERTURE DE L’ATELIER DE PEINTURE DE NATHALIE LEFÈVRE

8 Rue de la Gare Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Découvrez l’atelier de l’artiste peintre Nathalie Lefèvre à Prémian lors des Journées Nationales des Artistes. Explorez ses peintures intuitives mêlant symbolisme et histoire, dont des œuvres inspirées de la magnifique vallée du Jaur.

À l’occasion des Journées Nationales des Artistes, Nathalie Lefèvre vous ouvre les portes de son lieu de création à Prémian. Découvrez le travail captivant de cette artiste peintre dont la démarche intuitive fait se rencontrer le symbolisme et l’histoire. Laissez-vous toucher par des œuvres vibrantes et uniques, profondément inspirées par la beauté des paysages de notre territoire, avec notamment une magnifique toile consacrée à la vallée du Jaur. Une occasion privilégiée de d’échanger directement avec l’artiste, de partager sa passion et d’explorer les coulisses de son inspiration au cœur des reliefs du Haut-Languedoc. Une belle rencontre artistique et humaine pour valoriser le patrimoine créatif local. .

8 Rue de la Gare Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 71 45 13 42 3481taly@gmail.com

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English : JNA 2026 OUVERTURE DE L’ATELIER DE PEINTURE DE NATHALIE LEFÈVRE

Discover painter Nathalie Lefèvre’s studio in Prémián during the National Artists’ Days. Explore her intuitive paintings, which blend symbolism and history, including works inspired by the magnificent Jaur Valley.

L’événement JNA 2026 OUVERTURE DE L’ATELIER DE PEINTURE DE NATHALIE LEFÈVRE Prémian a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC