Une Touche d’Optimisme au Festival Culturalité de Prémian le 31 Juillet, Au Fil des Arts, 4 place amans, 34390 Prémian, Prémian

Informations pratiques

Une Touche d’Optimisme au Festival Culturalité de Prémian le 31 Juillet Vendredi 31 juillet, 21h00 Au Fil des Arts, 4 place amans, 34390 Prémian Hérault

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T21:00:00+02:00 – 2026-07-31T22:30:00+02:00

Le festival Culturalité célèbre son quart de siècle ! Venez partager des moments inoubliables en famille ou entre amis avec à l’affiche le 31 Juillet : Une Touche d’Optimisme à 21h.

La joyeuse formation présentera son nouveau Spectacle « Libre et Vivant » ainsi qu’une partie de son dernier album intitulé « La Vie d’Artiste » à 22h30.

Une Touche d’Optimisme c’est des frères, une soeur et des amis d’enfance unis dans la passion de la chanson.

C’est aussi 8 albums, plus de 1000 concerts à travers toute la France et l’Europe et une notoriété chaque jour grandissante !

Le groupe se prépare pour une tournée dans la joie, l’émotion et le partage, car chez Une Touche d’Optimisme, c’est la scène et la relation au public qui est au cœur du spectacle.

Alors venez vibrer avec le groupe pour vous sentir « Libres et vivants » !

Au Fil des Arts, 4 place amans, 34390 Prémian 4 place amans, 34390 Prémian Prémian 34390 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « utdo.presse@gmail.com »}]

Le festival Culturalité célèbre son quart de siècle ! Venez partager des moments inoubliables en famille ou entre amis avec à l’affiche le 31 Juillet : Une Touche d’Optimisme à 21h.