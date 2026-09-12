Informations pratiques

Une Touche d’Optimisme au Festival Rêves de Rue de Marseillan le 12/09 Place du Théâtre Marseillan Samedi 12 septembre, 20h30

Une Touche d’Optimisme au Festival Rêves de Rue de Marseillan, Nouveau Spectacle et Nouvel Album. Le 12 Septembre, 20h30 Place du Théâtre de Marseillan.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-12T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T22:00:00.000+02:00

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Place du Théâtre Marseillan Marseillan



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