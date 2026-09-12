AGENDA · Marseillan
Une Touche d’Optimisme au Festival Rêves de Rue de Marseillan le 12/09 Place du Théâtre Marseillan
samedi 12 septembre 2026 · Place du Théâtre · Marseillan
Informations pratiques
Une Touche d’Optimisme au Festival Rêves de Rue de Marseillan le 12/09 Place du Théâtre Marseillan Samedi 12 septembre, 20h30
Une Touche d’Optimisme au Festival Rêves de Rue de Marseillan, Nouveau Spectacle et Nouvel Album. Le 12 Septembre, 20h30 Place du Théâtre de Marseillan.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-12T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-12T22:00:00.000+02:00
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Place du Théâtre Marseillan Marseillan
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