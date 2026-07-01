Circuit patrimonial : la « ligne bleue », Mairie de Marseillan, Marseillan

Informations pratiques

Circuit patrimonial : la « ligne bleue » 19 et 20 septembre Mairie de Marseillan Hérault

Gratuit. Prévoir un téléphone portable pour lire les QR codes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Circuit patrimonial en visite libre, jalonné de panneaux munis de QR codes.

En les scannant, vous accéderez à des explications, des vidéos et des contenus complémentaires pour découvrir le patrimoine autrement.

Mairie de Marseillan 1 Rue Général de Gaulle, 34340 Marseillan Marseillan 34340 Hérault Occitanie 0467016699 0612204249 https://www.ville-marseillan.fr renseignements complémentaires sur le site de la ville

Circuit patrimonial en visite libre, jalonné de panneaux munis de QR codes.

©mairie de marseillan