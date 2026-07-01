Visite : panorama exceptionnel depuis le clocher, Église Saint Jean-Baptiste, Marseillan

Informations pratiques

Visite : panorama exceptionnel depuis le clocher 19 et 20 septembre Église Saint Jean-Baptiste Hérault

Gratuit, sur réservation. Groupe de 10 personnes, chaussures fermées et plates (baskets recommandées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez d’une visite exceptionnelle du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste de Marseillan. Toutes les 30 minutes, un groupe de 10 personnes pourra accéder à la vue panoramique et admirer un remarquable panorama sur la ville, le port, l’étang de Thau et les paysages environnants. Une occasion unique de découvrir Marseillan sous un autre angle.

Église Saint Jean-Baptiste 4 Place Général Guillaut, 34340 Marseillan Marseillan 34340 Hérault Occitanie 0467016699 [{« type »: « phone », « value »: « 0467016699 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612204249 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@marseillan.com »}] Située au cœur de Marseillan, près des halles, l’église Saint-Jean-Baptiste occupe l’emplacement d’une première église romane du XIe siècle. L’édifice actuel, marqué par plusieurs campagnes de construction, conserve notamment des vestiges gothiques du XIIIe siècle, dont le chœur voûté d’ogives et l’abside. Son architecture témoigne aussi d’un passé défensif.

Au centre de la ville, elle demeure l’un des repères patrimoniaux majeurs de Marseillan. Parking à proximité

Profitez d’une visite exceptionnelle du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste de Marseillan. Toutes les 30 minutes, un groupe de 10 personnes pourra accéder à la vue panoramique et admirer un sur…

©DR