Visite guidée de Marseillan en petit train, Place du 14 juillet 34340 Marseillan, Marseillan

Informations pratiques

Visite guidée de Marseillan en petit train 19 et 20 septembre Place du 14 juillet 34340 Marseillan Hérault

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Embarquez à bord du petit train touristique pour une promenade conviviale à travers Marseillan et ses environs. Cette visite commentée vous invite à découvrir les principaux monuments et sites emblématiques de la ville, des ruelles du centre historique aux paysages qui font le charme du territoire. Une façon originale et accessible à tous de parcourir l’histoire et le patrimoine marseillanais.

Place du 14 juillet 34340 Marseillan Place du 14 juillet 34340 Marseillan Marseillan 34340 Hérault Occitanie 0467016699 [{« type »: « phone », « value »: « 0467016699 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612204249 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@marseillan.com »}] La place du 14-Juillet constitue l’un des lieux de vie emblématiques du centre ancien de Marseillan. Elle accueille les halles couvertes, inaugurées en 1931, qui ont longtemps été le cœur du marché local et des échanges commerciaux du village.

Réhabilitées au fil du temps, elles abritent aujourd’hui le marché couvert au rez-de-chaussée et la médiathèque municipale La Fabrique à l’étage. Cette place animée témoigne de l’évolution de Marseillan, entre patrimoine architectural et vie quotidienne. Parking à proximité

Embarquez à bord du petit train touristique pour une promenade conviviale à travers Marseillan et ses environs. Cette visite commentée vous invite à découvrir les principaux monuments et sites de la…

©mairie de Marseillan