Une Touche d’Optimisme au Laurn’en Fest (22), Laurenan, Laurenan

Une Touche d’Optimisme au Laurn’en Fest (22) Vendredi 5 juin, 19h00 Laurenan Côtes-d’Armor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Une Touche d’Optimisme au Laurn’en Fest (22)

Une Touche d’Optimisme ouvrira le Bal de la 4ième édition du Laurn’ en Fest dès 19h !

Le concert d’ «Une Touche d’Optimisme» est avant tout un voyage.

Un voyage à travers les rythmes et les émotions, à travers des textes à fleur de peau, à travers les générations.

Mâtiné d’influences diverses : Une Touche d’Optimisme nous permet de savourer des textes tantôt tristes, tantôt engagés, mais qui vont toujours droit au coeur, sur des musiques entraînantes et émouvantes, qui nous font voyager dans un univers particulier, parfois sombre, mais dans lequel brille toujours

«Une Touche d’Optimisme».

Le groupe a partagé la scène avec entre autres : Florent Pagny, Christophe Maé, La Rue Kétanou, Sinsemilia, Têtes Raides, Debout sur le Zinc, Les Fatals Picards, Oldelaf, Groundation… Ces 6 garçons, rejoints depuis peu par Emmanuelle au chant et à la danse, vous embarquent dans un tourbillon d’émotions, où des morceaux festifs côtoient des textes pleins d’humanité.

Ils proposent un spectacle intergénérationnel, dans une ambiance joyeuse et conviviale.

Une vraie bouffée d’Optimisme !

Laurenan Laurenan 22230 Laurenan 22230 Côtes-d’Armor Bretagne

Au programme dès 19h00 : Une Touche d’Optimisme, les Clébards, DJ Sauza, Il est 4h, Batucaloudia, l’école du Ninian & la maison du mix. Le 5 juin de 19 h à 3 h, Laurenan. Gratuit. Festival Musique