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Une Touche d’Optimisme aux Festiv’ de Nogent-le-Rotrou (28) Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou
vendredi 21 août 2026 · Place Saint-Pol · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Une Touche d’Optimisme aux Festiv’ de Nogent-le-Rotrou (28) Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou Vendredi 21 août, 18h30
C’est le retour des Festiv’ d’été avec un joyeux programme musical sur la place Saint-Pol ! Du 5 juin au 28 août 2026 – Tous les vendredis à 18h30. 12ème date le 21/08 : Une touche d’Optimisme.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T20:00:00.000+02:00
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Place Saint-Pol Place Saint-Pol, 28400 Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou
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