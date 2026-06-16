Une Touche d’Optimisme aux Quartiers d’Eté de Saint-Cyr-Sur-Loire(37) Parc du carré vert Saint-Cyr-sur-Loire lundi 13 juillet 2026.

Une Touche d’Optimisme aux Quartiers d’Eté de Saint-Cyr-Sur-Loire(37) Parc du carré vert Saint-Cyr-sur-Loire Lundi 13 juillet, 20h30

Pour sa 6ème édition, Quartiers d’Eté va à nouveau faire vivre St-Cyr-sur-Loire avec entre autre « Une Touche d’Optimisme », formation montpelliéraine de chanson française engagée et festive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-13T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-13T22:00:00.000+02:00

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Parc du carré vert Avenue André Ampère 37540 saint cyr sur loire Saint-Cyr-sur-Loire



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