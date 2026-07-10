AGENDA · Font-Romeu-Odeillo-Via
Une Touche d’Optimisme aux Romeufonies le 14 Août Esplanade des Comtes de Cerdagne Font-Romeu-Odeillo-Via
vendredi 14 août 2026 · Esplanade des Comtes de Cerdagne · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Une Touche d’Optimisme aux Romeufonies le 14 Août Esplanade des Comtes de Cerdagne Font-Romeu-Odeillo-Via Vendredi 14 août, 21h00
Les Romeufonies – Concerts du 10 au 17 août 3 styles, 3 lieux, 3 concerts par semaine. Une Touche d’Optimisme le 14/08, 21h à l’Esplanade des Comtes de Cerdagne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-14T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-14T22:30:00.000+02:00
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Esplanade des Comtes de Cerdagne 84 Avenue Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via Font-Romeu-Odeillo-Via
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