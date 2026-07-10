Informations pratiques

Une Touche d’Optimisme aux Romeufonies le 14 Août Esplanade des Comtes de Cerdagne Font-Romeu-Odeillo-Via Vendredi 14 août, 21h00

Les Romeufonies – Concerts du 10 au 17 août 3 styles, 3 lieux, 3 concerts par semaine. Une Touche d’Optimisme le 14/08, 21h à l’Esplanade des Comtes de Cerdagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-14T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-14T22:30:00.000+02:00

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Esplanade des Comtes de Cerdagne 84 Avenue Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via Font-Romeu-Odeillo-Via



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