Une Touche d’Optimisme aux Romeufonies le 14 Août, Esplanade des Comtes de Cerdagne, Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Une Touche d’Optimisme aux Romeufonies le 14 Août Vendredi 14 août, 21h00 Esplanade des Comtes de Cerdagne Pyrénées-Orientales

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-14T21:00:00+02:00 – 2026-08-14T22:30:00+02:00

Les Romeufonies – Concerts du 10 au 17 août 3 styles, 3 lieux, 3 concerts par semaine

A cette occasion se produira le 14 Août, 21h le groupe « Une Touche d’Optimisme », formation montpelliéraine de chanson française engagée et festive.

La joyeuse formation présentera son nouveau Spectacle « Libre et Vivant » ainsi qu’une partie de son dernier album intitulé « La Vie d’Artiste ».

Une Touche d’Optimisme c’est des frères, une soeur et des amis d’enfance unis dans la passion de la chanson.

C’est aussi 8 albums, plus de 1000 concerts à travers toute la France et l’Europe et une notoriété chaque jour grandissante !

Le groupe se prépare pour une tournée dans la joie, l’émotion et le partage, car chez Une Touche d’Optimisme, c’est la scène et la relation au public qui est au cœur du spectacle.

Alors venez vibrer avec le groupe pour vous sentir « Libres et vivants » !

Esplanade des Comtes de Cerdagne 84 Avenue Emmanuel Brousse 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « utdo.presse@gmail.com »}]

Les Romeufonies – Concerts du 10 au 17 août 3 styles, 3 lieux, 3 concerts par semaine. Une Touche d’Optimisme le 14/08, 21h à l’Esplanade des Comtes de Cerdagne.