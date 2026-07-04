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Une Touche d’Optimisme pour la Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet Gour de Tazenat Charbonnières-les-Vieilles

samedi 25 juillet 2026 · Gour de Tazenat · Charbonnières-les-Vieilles

Une Touche d’Optimisme pour la Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet Gour de Tazenat Charbonnières-les-Vieilles

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Lieu
Gour de Tazenat
Adresse
Gour de Tazenat 63410
Ville
Charbonnières-les-Vieilles

Une Touche d’Optimisme pour la Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet Gour de Tazenat Charbonnières-les-Vieilles Samedi 25 juillet, 14h00

Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet, à partir de 14h, Animations, Spectacles Restauration, Buvette, Marché artisanal et concerts ! Une Touche d’Optimisme 22h30 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-25T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T23:59:00.000+02:00

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Gour de Tazenat Gour de Tazenat 63410 Charbonnières-les-Vieilles


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