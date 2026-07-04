Informations pratiques

Une Touche d’Optimisme pour la Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet Gour de Tazenat Charbonnières-les-Vieilles Samedi 25 juillet, 14h00

Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet, à partir de 14h, Animations, Spectacles Restauration, Buvette, Marché artisanal et concerts ! Une Touche d’Optimisme 22h30 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-25T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T23:59:00.000+02:00

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Gour de Tazenat Gour de Tazenat 63410 Charbonnières-les-Vieilles



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