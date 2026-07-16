Une Touche d’Optimisme pour la Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet, Gour de Tazenat, Charbonnières-les-Vieilles

Informations pratiques

Une Touche d’Optimisme pour la Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet Samedi 25 juillet, 14h00 Gour de Tazenat Puy-de-Dôme

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-25T14:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Pour la 6e édition de la fête du Gour, venez profiter d’une belle journée en famille ou entre amis. Grand marché artisanal, spectacle, animations pour petits et grands, musique et concert, restauration et buvette.

A cette occasion se produira le groupe « Une Touche d’Optimisme », formation montpelliéraine de chanson française engagée et festive.

La joyeuse formation présentera son nouveau Spectacle « Libre et Vivant » ainsi qu’une partie de son dernier album intitulé « La Vie d’Artiste » à 22h30.

Une Touche d’Optimisme c’est des frères, une soeur et des amis d’enfance unis dans la passion de la chanson.

C’est aussi 8 albums, plus de 1000 concerts à travers toute la France et l’Europe et une notoriété chaque jour grandissante !

Le groupe se prépare pour une tournée dans la joie, l’émotion et le partage, car chez Une Touche d’Optimisme, c’est la scène et la relation au public qui est au cœur du spectacle.

Alors venez vibrer avec le groupe pour vous sentir « Libres et vivants » au Gour de Tazenat !

Gour de Tazenat Gour de Tazenat 63410 Charbonnières-les-Vieilles 63410 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « utdo.presse@gmail.com »}]

Fête du Gour de Tazenat le 25 Juillet, à partir de 14h, Animations, Spectacles Restauration, Buvette, Marché artisanal et concerts ! Une Touche d’Optimisme 22h30 !