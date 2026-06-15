Une Touche d’Optimisme pour l’Edition 2026 de La Bamboche ! Parc du Poutyl Olivet
Une Touche d’Optimisme pour l’Edition 2026 de La Bamboche ! Parc du Poutyl Olivet dimanche 12 juillet 2026.
Une Touche d’Optimisme pour l’Edition 2026 de La Bamboche ! Parc du Poutyl Olivet Dimanche 12 juillet, 18h00
Dans le cadre de la Bamboche 2026. Concert de Une Touche d’Optimisme, chanson festive à 18 h ; puis le Duo Zéphyr (jazz nomade) à 19 h 30, au théâtre de verdure.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-12T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-12T19:30:00.000+02:00
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Parc du Poutyl 422 Rue du Général de Gaulle 45160 Olivet Olivet
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