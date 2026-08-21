Une visite dans un château du Gers encore jamais dévoilé au public, Château d’Avensac, Avensac

Informations pratiques

Une visite dans un château du Gers encore jamais dévoilé au public 19 et 20 septembre Château d’Avensac Gers

Nous limiterons les réservations à 60 personnes par créneau horaire. Cette visite s’adresse aux adultes ; elle n’est pas destinée aux enfants. Nous demandons une participation volontaire de 10 euros pour cet événement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Un château du Gers, en pleine restauration, vous accueille

Bienvenue au château d’Avensac. Notre équipe de guides vous fera découvrir l’histoire du château, la famille qui l’a construit, ses propriétaires successifs, ainsi que les projets d’avenir. Chaque guide accompagnera son groupe à travers certaines des pièces intérieures déjà restaurées, puis sur la terrasse arrière offrant une vue imprenable sur la vallée de la Gimone, avant de vous donner un aperçu des travaux actuellement en cours dans le château. Si vous aimez découvrir l’intérieur des monuments historiques français, vous ne voudrez pas manquer cette occasion. N’hésitez pas à apporter un pique-nique et à profiter de notre magnifique parc. Nous vous demandons simplement de le laisser tel que vous l’avez trouvé. Votre guide vous indiquera où vous rendre. Profitez-en bien !

A Chateau of the Gers, under complete restoration welcomes you

Welcome to Chateau Avensac. Our group of tour guides will explain the history of the castle, the family that built it, the subsequent owners, and the plans for the furture. Each guide will lead their group through some of the finished interior rooms, out onto the back terrace with its views of the Gimone valley, and then some sneak peeks at current work that is going on in the castle. If you love the opportunity to view the interiors of France’s historic monuments you willl not want to miss this chance. Feel free to bring a picnic and enjoy our beautiful park. We only ask that you leave it the way you found it. Your guild can direct you where to go. Enjoy !

Château d’Avensac 2 rue du Château 32120 Avensac Avensac 32120 Gers Occitanie +33 7 49 61 49 05 https://www.atthechateau.com https://www.youtube.com/@atthechateau/videos;https://www.instagram.com/atthechateau.france/ [{« type »: « email », « value »: « mark@chateauavensac.com »}] Niché à flanc de colline et dominant la vallée de la Gimone, le château d’Avensac est un remarquable témoin de l’histoire locale. Ancienne propriété de deux familles nobles françaises, il n’a jusqu’à présent jamais été ouvert au public.

Aujourd’hui, le château fait l’objet d’un important programme de restauration et de rénovation. À l’occasion de cette ouverture exceptionnelle, les propriétaires vous invitent à découvrir les espaces déjà restaurés, ainsi que les chantiers en cours et les projets qui façonneront l’avenir de ce lieu chargé d’histoire. Une occasion rare de suivre la renaissance d’un château où le patrimoine continue de s’écrire. Le château est situé dans la campagne vallonnée du Gers. Il vous faudra vous y rendre en voiture ; vous trouverez des places de stationnement le long de la route menant au village, ainsi qu’à proximité de l’église du village.

Un château du Gers, en pleine restauration, vous accueille

Philippe Rosselle©