Une visite théâtralisée et musicale autour de la mémoire du territoire, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt

Une visite théâtralisée et musicale autour de la mémoire du territoire Samedi 23 mai, 18h30, 20h30 Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:15:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des musées, qui se déroulera le 23 mai prochain, le Musée Jean & Denise Letaille à Bullecourt proposera deux visites théâtralisées inédites, nées d’un partenariat avec l’artiste musicien Samuel TAUSSAT dans le cadre du CLEA en Sud-Artois. Cette action d’éducation artistique et culturelle associera médiation et musique sensible afin d’offrir au public une expérience immersive au cœur de la mémoire du territoire.

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras, 62128 Bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France Situé sur la ligne de front pendant la Grande Guerre, le musée Jean et Denise Letaille à Bullecourt, abrite l’histoire de milliers de soldats venus défendre le secteur d’Arras en 1917.

À l’occasion de la Nuit des musées, qui se déroulera le 23 mai prochain, le Musée Jean & Denise Letaille à Bullecourt proposera deux visites théâtralisées inédites, nées d’un partenariat avec Samuel…

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