UneUne petite histoire de marionnette inspirée par George Sand Neuilly-en-Sancerre
UneUne petite histoire de marionnette inspirée par George Sand Neuilly-en-Sancerre samedi 19 septembre 2026.
Une petite histoire de marionnette inspirée par George Sand
Eglise Neuilly-en-Sancerre Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
#CD18 Quand la marionnette devient spectacle
Autour de la technique de la marionnette, art cher à George et Maurice Sand, les habitants imaginent un spectacle en complicité avec la compagnie Les Buses en vol. 0 .
Eglise Neuilly-en-Sancerre 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 05 22 animation.neuillyensancerre@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
#CD18 When puppetry becomes spectacle
L’événement Une petite histoire de marionnette inspirée par George Sand Neuilly-en-Sancerre a été mis à jour le 2026-02-20 par BERRY