UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA Auzielle

Auzielle

UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA

Cinéma Studio 7 Auzielle Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 16:45:00

fin : 2026-05-12 20:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Velázquez comprendre l’œuvre, interroger la légende par Elsa Espin Film L’Énigme Velázquez de Stéphane Sorlat

**Conférence à 16h45 suivie du film** Elsa Espin est docteure en Histoire de l’Art médiéval et moderne à l’université de la Sorbonne. Spécialisée dans les échanges artistiques entre le nord et le sud de l’Europe à la fin du Moyen Âge, plus spécifiquement en Espagne et en Italie, elle étudie notamment l’impact du contexte historique sur les productions artistiques.

**Film à 18h30** _L’Énigme Velazquez_

De Stéphane Sorlat · France 2025 · 1h30

Avec la voix de Vincent Lindon

Diego Velázquez, peintre des rois et des humbles, maître du hors-champ et des mises en abyme, se trouve au coeur d’un voyage cinématographique défiant les conventions. Le film s’attache à élucider une question troublante comment cet artiste, admiré par des génies tels que Manet et Dalí, demeuret- il si souvent en marge de la mémoire collective ?

Cette invitation au voyage dans le pays d’un génie de la peinture, c’est d’abord la promesse tenue d’un pur plaisir esthétique redécouvrir, sur grand écran, en détail avec gros plan et en plan large, toutes les grandes oeuvres de Velazquez les amateurs seront comblés. Le réalisateur Stéphane Sorlat, servi par la voix de Vincent Lindon, nous fait déambuler de manière stimulante et érudite entre les artistes contemporains qui ont été marqués par l’empreinte de Velázquez et ceux des siècles passés qui s’en sont inspirés. 5 .

Cinéma Studio 7 Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 02 37

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English :

Velázquez: understanding the work, questioning the legend by Elsa Espin ? Film: L?Énigme Velázquez by Stéphane Sorlat

L’événement UNIPOP ARTS, LITTÉRATURE ET CINÉMA Auzielle a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE