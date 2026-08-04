Univers Tattoo 7ème Edition Salle omnisports Saint-Jean-de-Galaure

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Galaure

Univers Tattoo 7ème Edition

Salle omnisports La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Des tatouages et des partages, des échassiers avec la compagnie Fartfeulu, caricaturiste, toboggan gonflable pour vos enfants, de quoi vous restaurer avec notre Food truck confiserie, le tout en musique et présenté par notre SPEAKER Stéphane !!!!

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Salle omnisports La Motte de Galaure Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 29 23 67 actattoo@sfr.fr

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English :

Tattoos and giveaways, hunters with the Fartfeulu company, a caricaturist, an inflatable slide for your kids, and food from our candy-themed food truck—all set to music and hosted by our announcer Stéphane!!!!

L’événement Univers Tattoo 7ème Edition Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche