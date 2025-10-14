Untitled (some foggy gestures) Halle des Chartrons – Bordeaux Bordeaux

Untitled (some foggy gestures) Samedi 17 janvier 2026, 21h45 Halle des Chartrons – Bordeaux Gironde

[ DANSE ]

Andrea Givanovitch

Untitled s’inspire du vécu d’Andrea Givanovitch en tant qu’individu queer, empêché par les normes d’une société patriarcale. Nourri de travaux d’autres artistes queer, tel Henrik Olesen, ce solo creuse par le mouvement leurs recherches, en particulier sur les représentations des corps s’écartant des modèles dominants. Par la répétition de postures qui lui sont historiquement assignées, l’artiste casse leur caractère stéréotypé en vue d’une réappropriation. En joignant la peinture au mouvement, au sein d’un espace scénique dont il a le contrôle absolu, son geste artistique se fait acte politique et son corps, l’acteur de son émancipation. Dans une quête de libération personnelle et collective, Untitled allie récit de résilience et célébration de la diversité, appelant au changement social

concept, chorégraphie, performance, lumières et costumes Andrea Givanovitch / musique originale Clément Variéras

sam. 17 janvier – 21h45 – 35 min – à partir de 12 ans

dans le cadre de la soirée danse Trente Trente / parcours danse (début 19h)

détails du parcours : The Aching à 19h au Marché de Lerme, Mother Tongue à 20h30 à la Halle des Chartrons, Untitled (some faggy gestures) à 20h45 à la Halle des Chartrons

dans le cadre du festival Trente Trente – Les rencontres de la forme courte

Halle des Chartrons – Bordeaux 10 Pl. du Marché Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

©Bernard Bousquet Ardenthee