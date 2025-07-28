UP MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges

UP MAD Opéra de Limoges Maison des Arts et de la Danse Limoges jeudi 5 mars 2026.

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-05
fin : 2026-03-05

2026-03-05

Le Phare CCN du Havre Fouad Boussouf.
A partir de 6 ans.
Pièce créée en avril 2025 au Week-End Hip-Hop de Mission danse St Quentin en Yvelines.
La joyeuse association de deux virtuoses, l’un du ballon rond qui rebondit et l’autre du violon qui pince et glisse !
Convoquer le ballon de foot sur scène est, pour Fouad Boussouf, l’occasion de plonger dans ses souvenirs d’enfance et retrouver la percussion du cuir sur le bitume. Comme le hip-hop, le foot freestyle est emblématique des cultures urbaines.
Armés de leur jouet préféré, les interprètes construisent un univers unique, entre impulsivité, maîtrise et lâcher-prise.
> Durée 40 minutes.
> Séances scolaires ven. 06/03 à 10h.   .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 70 

