°UP Rue du Pont Notre Dame Mende

°UP Rue du Pont Notre Dame Mende mercredi 4 février 2026.

°UP

Rue du Pont Notre Dame Espace des anges Mende Lozère

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Cie LE PHARE CCN DU HAVRE NORMANDIE // duo foot-freestyle et violon

°Up est la rencontre entre Paul Molina, foot-freestyler, et Gabriel Majou, violoniste, sur un plateau. Réunis par le chorégraphe Fouad Boussouf, ils composent un duo, entre impulsivité et poésie, maîtrise et lâcher prise.

De cette rencontre inattendue émerge un projet réjouissant on construit avec les contraintes de chacun, on fait se rencontrer un violon et un ballon, et on rompt avec les clichés.

♥ Si vous avez aimé Näss, spectacle chorégraphié par Fouad Boussouf et accueilli à Mende en 2022.

—————————————————————————————————————-

Age Dès 6 ans

Lieu Espace des Anges

Durée 40 minutes

Tarif unique 6€ ou 8€

Billetterie Office de Tourisme Intercommunal de Mende place du Foirail 04 66 94 00 23

—————————————————————————————————————-

Spectacle proposé en séance scolaire dans le cadre des Parcours Jeunesse

—————————————————————————————————————-

Action culturelle Atelier danse foot-freestyle samedi 31 janvier en présence de Paul Molina (Pablito) Dès 8 ans Gratuit, sur réservation.

Diffusion de l’émission créée lors de l’atelier Radio Coulisses le lundi 16 février à 19h sur 48FM (94.1).

—————————————————————————————————————-

Direction artistique et chorégraphie Fouad Boussouf · Interprétation Gabriel Majou et Paul Molina · Musique Gabriel Majou · Création lumière Romain Perrillat-Collomb · Production Le Phare Centre Chorégraphique National du Havre Normandie · Coproduction (encours) Equinoxe scène nationale de Châteauroux, Mission danse de Saint-Quentin-en-Yvelines.

———————————————————————————————————————-

Voir toute la saison du Théâtre de Mende en cliquant sur le lien web https://www.mende-coeur-lozere.fr/a-voir-et-a-faire/agenda-temps-forts/theatre-mende-saison .

Rue du Pont Notre Dame Espace des anges Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 94 00 23 contact@mendetourisme.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement °UP Mende a été mis à jour le 2025-08-31 par 48-OT Mende