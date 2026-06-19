Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry Croix
Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry Croix vendredi 19 juin 2026.
Croix
Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry
60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:30:00
fin : 2026-06-19 20:00:00
Date(s) :
2026-06-19
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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry Croix a été mis à jour le 2026-06-16 par Hauts-de-France Tourisme