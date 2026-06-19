Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry Croix vendredi 19 juin 2026.

Croix

Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:30:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr

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English :

L’événement Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry Croix a été mis à jour le 2026-06-16 par Hauts-de-France Tourisme