Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry Croix

Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry Croix vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 60 avenue John Fitzgerald Kennedy

Ville : 59170 Croix

Département : Nord

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Croix

Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:30:00
fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :
2026-06-19

  .

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France   villacavrois@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Upcycling et impression textile aux motifs d’Hélène Henry Croix a été mis à jour le 2026-06-16 par Hauts-de-France Tourisme

À voir aussi à Croix (Nord)