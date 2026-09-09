Informations pratiques

Troyes

Urbain

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 21 – 21 – 21 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 21:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

“Connard bienveillant”, c’est le nom du nouveau spectacle ou autrement dit “Comment essayer de rester sympa dans un monde qui l’énerve toutes les 5 secondes”.



Si vous aussi, même quand vous essayez de toutes vos forces d’être gentil.le, vous finissez toujours par lâcher une saloperie à voix haute, alors ce spectacle est fait pour vous.

Et si c’est plus fort que vous et que vous le regrettez après mais finalement pas tant que ça, alors ce spectacle est aussi fait pour vous.



Autres raisons valables de venir



“Vous aviez 20 balles en trop”

“Vous deviez passer une heure avec quelqu’un et vous n’avez pas envie de lui parler”

“Vous avez scrollé sur votre télèphone 7 heures hier soir et n’importe quelle autre façons de passer votre temps vous paraît intelligente”



Le Saviez-vous ?



Urbain, ça pourrait être bien comme pseudo d’artiste, mais c’est son vrai prénom.

Déjà ça partait mal.

Vous l’avez sûrement déjà vu ou entendu: dans un de ses 6 podcasts, au festival de Montreux, sur plein de sketchs de Topito, sur Nova, sur Clique, dans les Comedy Club un peu partout en France….

Ou au comptoir d’un bar en train de crier des insanités. Ouais sûrement là en fait. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Urbain Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne