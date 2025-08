Urban Art Fair, 10e édition de la foire internationale d’art urbain contemporain au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Urban Art Fair, 10e édition de la foire internationale d’art urbain contemporain au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris jeudi 19 mars 2026.

Depuis 2016, Urban Art Fair s’est imposée comme la vitrine internationale de l’art urbain contemporain. En une décennie, elle a accompagné l’ascension fulgurante d’un mouvement devenu central dans le paysage artistique mondial.

Avec un public engagé, une sélection précise et des artistes désormais incontournables, l’édition 2026 marque un tournant. Plus de 40 galeries françaises et internationales structureront une programmation foisonnante articulée autour de plus de 100 artistes, de rencontres et dédicaces, de performances, de conférences, de live music et d’installations en intérieur et extérieur.

La 10e édition ambitionne de franchir un nouveau cap, avec de nouvelles directions et une volonté d’amener l’art urbain contemporain vers de nouveaux horizons.

L’immanquable rendez-vous du marché de l’art urbain fête son dixième anniversaire au Carreau du Temple !

Du jeudi 19 mars 2026 au dimanche 22 mars 2026 :

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Métro -> 3 : Temple (Paris) (226m)

Bus -> 2075 : Square du Temple (Paris) (126m)

Vélib -> Mairie du 3ème (22.33m)

