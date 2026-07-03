USA 250 : le programme

Informations pratiques

Programme

Illumination de la tour Eiffel

Pour ouvrir les festivités, la tour Eiffel se parera des couleurs de l’événement le vendredi 3 juillet au soir, à partir de 23 h.

Le sport à l’honneur

Initiation au flag football – Samedi 4 juillet, de 10 h à 18 h – parc Rives de Seine (Paris Centre)

Organisée avec la Fédération française de football américain, cette animation gratuite et ouverte à toutes et tous, est l’occasion de découvrir cette pratique qui sera pour la première fois discipline olympique aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

NBA Summer House – Du 31 juillet au 2 août, au Palais Brongniart (Paris Centre).

Il s’agit de la première édition française de l’événement, coorganisée par la NBA et la fédération française de basket-ball, gratuit et accessible sur préinscription.

Des expositions dans l’espace public

« Coney Island » – Présentée du 4 au 30 juillet sur les Berges de Seine, rive droite. Une exposition en hommage à la plage iconique de Brooklyn.

« Plages urbaines : USA » – Photographies immortalisées par les photographes du National Geographic. Présentée du 4 juillet au 30 août sur les Berges de Seine (Paris Centre).

« Paris, USA » – Présentée du 15 juillet au 30 août, sur les grilles de l’Hôtel de Ville (Paris Centre). Un clin d’œil aux villes américaines baptisées « Paris ».

Deux expositions portées par l’ambassade des États-Unis d’Amérique en France :

Exposition Paris Match – Rétrospective consacrée à l’amitié franco-américaine à travers des photographies d’actualité — dès le 1er juillet dans le square situé sur la place des Etats-Unis (16e).

Aquarelles de Marielle Durand– Peintures consacrées à Philadelphie, berceau de l’indépendance américaine, présentées en regard de l’exposition Paris Match – dès le 1er juillet dans le square situé sur la place des Etats-Unis (16e).

Exposition temporaire au musée Carnavalet

« 1776-2026 : 250 ans d’amitié franco-américaine »–Du 16 décembre 2025 au 27 septembre 2026,au musée Carnavalet (Paris Centre), gratuit et accessible à toutes et tous. Un accrochage au sein des collections permanentes du musée de l’histoire de Paris, illustrant l’amitié entre Paris et Philadelphie, la première capitale des Etats-Unis.

Fanfare de la Nouvelle-Orléans au Carnaval Tropical de Paris

Pour sa 26e édition, le Carnaval Tropical remonte les Champs-Élysées (8e) le dimanche 5 juillet, célébrant les Outre-mer et les cultures du monde. En écho à America 250, une fanfare de La Nouvelle-Orléans y fera résonner les cuivres de la second line de Louisiane, Cha Wa accompagnée du groupe New Orleans French Connection — trait d’union musical entre la France et l’Amérique, de la Louisiane française aux racines créoles partagées.

Les États-Unis célèbrent cette année les 250 ans de leur Déclaration d’indépendance, avec un point d’orgue le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Deux siècles et demi plus tard, la Ville de Paris célèbre ce lien entre nos deux peuples à travers une programmation estivale ouverte à toutes et tous. Ces célébrations, où le sport sera à l’honneur, interviennent exactement à mi-chemin entre les Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et ceux qui se tiendront en 2028 à Los Angeles.

Du vendredi 03 juillet 2026 au samedi 26 septembre 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-03T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T01:59:59+02:00

Date(s) :



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