USJ Cup Unikalo 2026, Plaine des sports Colette Besson, Bordeaux jeudi 14 mai 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00

⚫️ USJ CUP UNIKALO 2026

Osez vivre vos émotions.

L’USJ Cup Unikalo fait son grand retour en 2026 ⚽️ 3e plus grand tournoi de football de France ⚽️
Direction la plaine des sports Colette Besson à Bordeaux Lac pour trois jours intenses.

Mercredi 14 et jeudi 15 mai

Compétitions U10 à U17
Nouveauté : lancement d’une compétition U13 foot à 11.

Vendredi 16 mai

Compétitions U7 à U9
Nouveauté : une compétition U9 foot à 8, en complément du foot à 5.
Clubs, éducateurs, joueuses et joueurs, amateurs de football, curieux : prêts à replonger dans l’aventure USJ Cup ?

Plaine des sports Colette Besson 6 Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine
L’USJ Cup Unikalo fait son grand retour en 2026 ⚽️ 3e plus grand tournoi de football de France ⚽️ football club