USJ Cup Unikalo 2026, Plaine des sports Colette Besson, Bordeaux

USJ Cup Unikalo 2026 14 – 16 mai Plaine des sports Colette Besson Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T10:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T10:00:00+02:00 – 2026-05-16T19:00:00+02:00

⚫️ USJ CUP UNIKALO 2026

Osez vivre vos émotions.

L’USJ Cup Unikalo fait son grand retour en 2026 ⚽️ 3e plus grand tournoi de football de France ⚽️

Direction la plaine des sports Colette Besson à Bordeaux Lac pour trois jours intenses.

Mercredi 14 et jeudi 15 mai

Compétitions U10 à U17

Nouveauté : lancement d’une compétition U13 foot à 11.

Vendredi 16 mai

Compétitions U7 à U9

Nouveauté : une compétition U9 foot à 8, en complément du foot à 5.

Clubs, éducateurs, joueuses et joueurs, amateurs de football, curieux : prêts à replonger dans l’aventure USJ Cup ?

Plaine des sports Colette Besson 6 Cr Jules Ladoumegue, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Le Lac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « s.cougnon@unionsaintjean.org »}]

