UTL Locminé, conférence Que gagne-t-on à vieillir ? Locminé

UTL Locminé, conférence Que gagne-t-on à vieillir ?

Espace de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Par Yves Marchand. Loin d’être un déclin, le grand âge nous libèrera de tous les maîtres et proposera une autre perception du bonheur, centrée sur le plaisir, la trace, et l’héritage. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .

Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44

