UTL Locminé, l’Hydrogène, énergie du futur ?

Salle de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Par Bruno Favre, directeur recherches CNRS. Au cours de cette conférence seront discutés les avantages et inconvénients des méthodes de production de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, et les avancées prometteuses dans ce domaine. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .

Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement UTL Locminé, l’Hydrogène, énergie du futur ? Locminé a été mis à jour le 2025-09-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE