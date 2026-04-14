V.I.B. Very Important Baby, Médiathèque André Malraux, Tourcoing
V.I.B. Very Important Baby, Médiathèque André Malraux, Tourcoing jeudi 21 mai 2026.
V.I.B. Very Important Baby Jeudi 21 mai, 10h00 Médiathèque André Malraux Nord
Entrée libre. Pour les enfants de 0 à 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequemalraux@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire
Des jeux, des livres et une bibliothécaire aux petits soins des plus jeunes et de leurs parents. Tous les jeudis – de 10h à 11h30.
Service Communication de la Ville de Tourcoing
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