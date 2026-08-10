Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL D’AUTOMNE VA VOIR À NAPLES SI J’Y SUIS

65 bis Avenue du 22 Août 1944 Béziers Hérault

Tarif : 62 – 62 – 62 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Un seul en scène intime et musical où se mélange ténor, guitare et accordéon.

Dans le cadre du Festival d’Automne 2026.

Ébranlé par une crise artistique profonde, un chanteur lyrique quitte tout pour Naples, à la poursuite du lourd passé de son grand-père. Sur les traces de l’enfance d’Aurelio, porté par son amour de l’Italie, de sa musique comme de sa cuisine, il rencontre une très vieille cousine dépositaire d’un secret de famille qui va tout changer.

Entre grandes pages lyriques et chansons populaires, à la guitare ou à l’accordéon, interprète et conteur, l’artiste remonte aux sources de la musique italienne, là où le grand art puise sa sève dans le chant du peuple. Un voyage initiatique, à la fois drôle et bouleversant, où l’intime rejoint l’universel et qui nous révèle pourquoi la musique peut être plus forte que tout.

Le concert sera suivi d’un buffet dinatoire.

A partir de 10 ans. .

65 bis Avenue du 22 Août 1944 Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : VA VOIR À NAPLES SI J’Y SUIS

A solo performance featuring an intimate, musical setting where tenor, guitar, and accordion come together.

L’événement FESTIVAL D’AUTOMNE VA VOIR À NAPLES SI J’Y SUIS Béziers a été mis à jour le 2026-08-23 par 34 ADT34