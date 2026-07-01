AGENDA · Vabres
Vabres en fête, Vabres, Vabres
samedi 25 juillet 2026 · Vabres
Informations pratiques
Vabres en fête 25 et 26 juillet Vabres Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T18:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00
Vabres 30460 Vabres Vabres 30460 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 72 56 39 80 »}]
Concours de pétanque, guinguette musicale avec peña, repas, soirée DJ, château gonflable.
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