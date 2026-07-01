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AGENDA · Vabres

Vabres en fête, Vabres, Vabres

samedi 25 juillet 2026 · Vabres

Vabres en fête, Vabres, Vabres

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Vabres
Adresse
30460 Vabres
Ville
30460 Vabres
Département
Gard

Vabres en fête 25 et 26 juillet Vabres Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T18:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T18:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00

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Concours de pétanque, guinguette musicale avec peña, repas, soirée DJ, château gonflable.

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